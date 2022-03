Spagna protagonista in Bmt con 8 coespositori e tanta formazione













La destinazione Spagna alla Bmt di Napoli con una promozione a tutto campo: quest’anno l’ufficio Spagnolo del Turismo guidato dal direttore Jorge Rubio Navarro approda alla fiera di Napoli con uno spazio molto significativo presso il padiglione 6, pronta per scommettere con decisione sul mercato dopo gli anni più complicati della pandemia e vuole farlo partendo dagli eventi in presenza, come lo stesso Jorge Rubio Navarro, ci tiene a sottolineare: «La presenza della Spagna nella Bmt anno dopo anno è la prova di quanto la Spagna tenga al mercato centro-sud italiano. Bmt è un’ottima fiera che ci consente di mantenere i rapporti con i nostri partners e sviluppare sempre di più un mercato pronto alla ricerca di nuove esperienze e prodotti turistici che la spagna è in grado di offrire ».

Presenti allo stand, ben 8 coespositori, Isole Canarie, Catalunya, Andalusia, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura e l’aerolinea Vueling. In questa edizione, tra l’altro, l’ente propone tante novità a cominciare dal nuovo Centro Multimediale Interattivo (CMI) gestito dall’Ufficio Spagnolo del Turismo a Roma, nel cuore della città stessa, Piazza di Spagna, che prosegue le attività di promozione della destinazione spagnola con una serie periodica di eventi, supportato da un nuovo sito internet. www.events.esperienzaspagna.it. Uno spazio dedicato agli operatori del settore turistico, case editrici, insegnanti, giornalisti e in generale professionisti che vogliano prenotare il Centro Multimediale, a titolo completamente gratuito, per lo svolgimento di micro – eventi privati, a tema Spagna.

Altro tema che verrà illustrato agli operatori presenti alla Bmt sarà la formazione per gli agenti di viaggio, un altro degli elementi su cui l’Ente Spagnolo scommetterà durante tutto il 2022: «L’Ufficio del Turismo Spagnolo di Roma – precisa Jorge Rubio – promuove dal 2018 la formazione dei professionisti del turismo italiano con l’obiettivo di offrire una specializzazione nella vendita della Spagna attraverso diversi programmi di formazione gratuita, cominciando dal nostro corso Spain Specialist Program SSP. Inoltre l’Ufficio spagnolo del Turismo di Roma ha in progetto altri programmi di formazione online che consentono un maggiore approfondimento delle destinazioni, novità e prodotti turistici come la serie di webinar WebInspain e il programma di formazione Block Notes in collaborazione con il nostro giornale».