Spagna, da giugno sì ai turisti esteri con passaporto sanitario













A partire da giugno, la Spagna tornerà ad accogliere i turisti provenienti dall’estero. La conferma arriva dal segretario di stato spagnolo per il Turismo, Fernando Valdés, che però ha sottolineato una condizione: ovvero la necessità di presentare una certificazione che attesti l’avvenuta vaccinazione contro il Covid, la guarigione dal virus o la negatività a un tampone.

In sostanza, potranno entrare nel Paese i turisti in possesso di un “passaporto sanitario”, anche se non è stato ancora specificato di che tipo.

Secondo il segretario di stato per il Turismo spagnolo, «è giunto il momento di fornire i mezzi per dare certezze ai viaggiatori: anche se il certificato digitale non sarà una bacchetta magica, darà sicurezza, perché il turista saprà di poter viaggiare se è vaccinato, ha un test negativo o se si è ripreso dalla malattia», si legge su La Stampa.