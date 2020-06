Spagna, arriva il marchio Responsible Tourism

In Spagna, la segretaria di Stato per il turismo ha creato il marchio Responsible Tourism per tutte le attività turistiche e ricettive che seguono le linee guida per le misure di riduzione del contagio da Covid, approvate dal Ministero della Salute.

Si tratta di un badge gratuito, che può essere scaricato dal sito del Ministero dell’Industria, del Commercio e del Turismo dopo aver completato un modulo in cui si dimostra il proprio impegno a seguire le linee guida. Il badge è personale e non trasferibile e deve essere rinnovato ogni anno.

Per la segretaria di Stato per il turismo, Isabel Oliver: «offrire fiducia e sicurezza è essenziale in questo momento per attirare ancora una volta viaggiatori nazionali ed internazionali. Questo distintivo è un ulteriore elemento della nostra strategia per riposizionarci come destinazione turistica sicura in tutto il mondo. Inoltre, serve a riconoscere la responsabilità di quegli imprenditori che si impegnano a creare un ambiente sicuro nelle proprie attività, non solo per i turisti ma anche per i lavoratori e i residenti».

Le linee guida, elaborate assieme agli attori di settore, alle parti sociali e alle Regioni e validate dal Ministero della Salute, saranno il riferimento per la creazione di standard in tutto il mondo, a seguito di un accordo adottato nell’ambito dell’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (Iso).