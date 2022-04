Space Hotels annuncia le new entry di Como e Pisa













Space Hotels torna anche quest’anno in Bit (Pad. 3 – St. B69) per presentare le due new entry del Gruppo: l’Hotel Il Corazziere a Merone, in provincia di Como, e l’Hotel Boccaccio a Calcinaia (Pisa).

Incontrano i partner in fiera il presidente Franco Coppini, il dg Lidia Rescigno, la direttrice marketing Daniela Passeri, il vice presidente Luigi Neri e alcuni responsabili vendite.

Il Gruppo Space Hotels, dopo un periodo davvero difficile e complicato per tutto il settore del turismo, registra in questi ultimi mesi una sensibile ripresa di fatturato.

Space Hotels, nel mondo dell’hôtellerie dal 1974, conta al momento più di 50 alberghi affiliati in 30 città italiane. Con l’affiliazione gli alberghi possono usufruire di una serie di servizi che avrebbero difficoltà a sostenere da soli, da un servizio di prenotazione specializzato in riunioni e convegni, a un numero verde completamente italiano che fornisce una consulenza personalizzata e in più uno staff che svolge attività di vendita e di sviluppo e supporta i soci in sinergia con il back office, oltre a un ufficio stampa che li promuove e li aiuta ad avere visibilità sui media italiani di settore e non.