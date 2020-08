South Australia, al via il programma Covid Awareness Training

Si chiama South Australia Covid-19 Awareness Training ed è il corso online gratuito promosso dalla South Australian Tourism Commission in collaborazione con Health Safety Environment Australia (Hsea), per fornire a tutti gli operatori nozioni pratiche e basilari conoscenze normative per continuare a operare in ottica coronavirus safe.

Si tratta dell’ultima azione, parte integrante di una serie di iniziative, programmi e progetti, che l’organismo preposto alla promozione turistica del South Australia ha promosso e attivato in questi mesi per supportare il comparto turistico locale, erogando fondi e offrendo strumenti concreti per fronteggiare l’improvviso stop di uno dei principali settori per l’economia dello Stato, ma anche continuando a investire sulla comunicazione e rafforzare al tempo stesso il senso di appartenenza degli operatori turistici per condividere successivamente un piano di rilancio della destinazione.