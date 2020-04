South African verso il fallimento, a rischio 4.700 dipendenti

È sempre più vicina al fallimento South African Airways, la compagnia di bandiera sudafricana che nelle scorse settimane si è vista rifiutare dl governo il sostegno finanziario per superare le difficoltà causate dall’emergenza da coronavirus.

Adesso, a quanto si apprende da Bloomberg, l’intenzione del management sarebbe quella di licenziare tutti i dipendenti (circa 4.700 persone) alla fine di aprile, dietro la corresponsione di una settimana di stipendio per ogni anno passato all’interno del vettore.

«Al momento non è stato raggiunto nessun accordo in questo senso», ha comunicato in una nota il Department of Public Enterprises del Paese africano, sottolineando come del futuro di South African Airways si stia discutendo in questi giorni con i sindacati.

Come si ricorderà, la compagnia era stata messa in una sorta di Chapter 11 dallo scorso dicembre, dopo che negli anni precedenti aveva già ricevuto una serie di aiuti pubblici. «I costi causati dalla pandemia Covid-19 non permettono più di garantire ulteriori uscite di cassa», ha però recentemente detto il ministro delle Imprese Pubbliche, Pravin Gordhan.