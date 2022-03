Sostenibilità, S&P Global premia Nh Hotel Group













Per il secondo anno consecutivo Nh Hotel Group si conferma come la terza azienda più sostenibile nel settore alberghiero, secondo il Sustainability Yearbook 2022 pubblicato da Standard & Poor’s Global.

In questa edizione, S&P Global ha valutato in materia di economia, ambiente e società più di 7.500 aziende di 61 diversi settori in tutto il mondo: nello specifico, all’interno del settore alberghiero sono state valutate 42 aziende di cui solo 6 hanno ottenuto i migliori punteggi, entrando a far parte dell’annuario 2022. Tra queste spicca Nh Hotel. Il rapporto sottolinea anche come sempre più realtà aziendali si impegnino a instaurare pratiche di sostenibilità.

Ramón Aragonés, ceo di Nh Hotel Group, commenta: «Questo nuovo riconoscimento evidenzia l’impegno di Nh nel promuovere la sostenibilità come un valore strategico e di crescita per l’azienda; un valore che condividiamo con Minor Hotels, il Gruppo di cui facciamo parte, e che è stato a sua volta incluso nel Report 2022. Ancora una volta continueremo a lavorare con una visione a 360° per adempiere al nostro impegno di integrare la gestione responsabile del business nella sfera economica, sociale e ambientale e per diventare sempre di più un punto di riferimento in termini di sostenibilità all’interno del settore».

Anche in Italia, negli ultimi due anni Nh Hotel Group ha continuato a effettuare scelte che vanno nella direzione della sostenibilità: esempi concreti, solo per citarne alcuni, sono la scelta di utilizzare energia elettrica certificata 100% green; il grande impegno nella riduzione dell’utilizzo della plastica; la raccolta e il riciclo dei tappi di sughero delle bottiglie consumate nei suoi ristoranti come isolante nella pavimentazione delle camere di tutte le strutture.