Sostenibilità, Pata lancia la metodologia Net Zero per gli hotel













Occhi sempre più puntati sulla sostenibilità nel mondo del turismo. Soprattutto in Asia: la Pata (Pacific Asia Travel Association), in collaborazione con diversi player del settore dei viaggi e del turismo, ha lanciato una nuova metodologia, chiamata “Net Zero Methodology”, per guidare gli hotel ad implementare procedure per raggiungere le “Net Zero Emissions” ovvero ridurre le emissioni indirette di carbonio in tutta la value chain.

La metodologia Net Zero, fornisce agli hotel una guida dettagliata su come affrontare gli aspetti tecnici, come affrontare la decarbonizzazione attraverso le energie rinnovabili, come ottimizzare le emissioni di Scopo 1, Scopo 2 e Scopo 3, e indica traguardi da raggiungere entro gli anni “target” come il 2025, 2030 e 2040. Fornisce inoltre consigli su come aderire alle linee guida tracciate dalla Science Based Targets Initiative, la Race to Zero e la Dichiarazione di Glasgow.

La metodologia è stata sviluppata in collaborazione con Greenview, società di consulenza globale per l’ospitalità sostenibile, Tourism Declares a Climate Emergency, Sustainable Hospitality Alliance e World Travel & Tourism Council (Wttc), attraverso un processo di collaborazione con esperti del settore, incluso un gruppo consultivo di oltre 20 società alberghiere, e dopo un’ampia consultazione delle parti interessate.

Graham Harper, Pata Sustainability and Social Responsibility Advisor, ha dichiarato: «Siamo lieti di aver supportato lo sviluppo di questa nuova metodologia per gli hotel. Sebbene molte parti dell’Asia stiano ancora risentendo in modo significativo dell’impatto della pandemia di Covid-19, man mano che riapriremo gradualmente è chiaro che la sostenibilità sarà in cima all’agenda. Questa metodologia aiuterà le aziende alberghiere a comprendere i passi necessari per intraprendere la strada verso lo zero netto».

Eric Ricaurte, fondatore e CEO di Greenview ha affermato: «dato che sempre più aziende alberghiere si impegnano nella sostenibilità, è importante documentare come dovrebbero essere affrontate le sfide specifiche che questo settore deve affrontare. Troppo spesso le linee guida esistenti si riferiscono a immobili commerciali che non tengono conto di questioni come il particolare rapporto proprietario- operatore- affiliato negli hotel, i cambiamenti in corso nel portafoglio o il diverso stato delle energie rinnovabili nei paesi di tutto il mondo. La metodologia fornisce una guida completa e dettagliata su tutti gli argomenti che dovranno essere affrontati da un albergatore o operatore che desideri raggiungere lo zero netto entro il 2050; e non è solo per coloro che nel settore alberghiero desiderano stabilire un percorso netto zero, ma mira anche a fornire ulteriori approfondimenti per il più ampio cambiamento climatico in modo che le sfide e le opportunità specifiche affrontate dagli hotel possano essere meglio comprese».

Entusiasta dell’iniziativa anche Chris Imbsen, Direttore della Sostenibilità del Wttc, che ha sottolineato come: «In occasione della riunione della COP 26 a Glasgow nel novembre dello scorso anno, abbiamo lanciato la nostra tabella di marcia Net Zero per il settore dei viaggi e del turismo. In esso abbiamo identificato l’opportunità per il settore alberghiero di decarbonizzare più rapidamente rispetto ad altri settori del nostro settore, come le crociere e l’aviazione, e questa metodologia fornisce i dettagli che possono seguire per raggiungere questo obiettivo».