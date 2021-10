Sostenibilità, Nh sigla un accordo con la società di rating Bioscore













Nh Hotel Group ha siglato una partnership globale con Bioscore, azienda che offre agli hotel sia un rating di sostenibilità che un software di gestione.

Come parte del nuovo accordo, Bioscore valuterà gli oltre 350 hotel gestiti da Nh Hotel Group in tutto il mondo e grazie alla tecnologia innovativa alla base del suo software consentirà alle strutture di conoscere il loro livello di sostenibilità e renderlo noto agli ospiti.

Gli hotel del Gruppo Nh saranno in grado di incorporare le valutazioni Bioscore nei loro canali di vendita, evidenziando così il loro impegno per la sostenibilità. Il sigillo Bioscore rappresenterà anche un fattore differenziante per tutti i clienti e gli ospiti che sono attenti agli aspetti di sostenibilità nella scelta della prossima destinazione per i loro viaggi.

Elena Ruiz, director sustainable business di Nh Hotel Group, ha commentato: «In Nh siamo impegnati da anni a garantire il massimo del benessere ai nostri ospiti e a gestire in modo efficiente le risorse. Siamo consapevoli dell’impatto che la nostra attività ha sull’ambiente. Siamo davvero felici di aver trovato un partner che ci consente di aggregare e misurare in modo coerente i dati necessari in tutti i mercati in cui operiamo. La nostra partnership con Bioscore ci permetterà di fornire a tutti l’accesso a informazioni organizzate e complete».

Il ceo di Bioscore, Victor Monzón, ha aggiunto: «Siamo molto orgogliosi di confermare la partnership con Nh Hotel Group. È per noi un piacere poter iniziare questo importante processo di valutazione degli hotel della compagnia – in totale più di 350 in tutto il mondo – supportandola nel suo impegno a essere sempre più sostenibile».