Sostenibilità, Cwt entra in Chief executives for corporate pourpose













Cwt annuncia di essere entrata a far parte di Chief Executives for Corporate Purpose (Cecp) – associazione filantropica nata per condividere esperienze di Corporate Social Responsibility tra aziende – con l’obiettivo di aumentare i progetti a lungo termine dell’azienda riguardo valori e sostenibilità, e promuovere una visione che veda nell’impatto sociale positivo, un obiettivo aziendale prioritario.

« Sono incredibilmente orgoglioso del nostro approccio al business responsabile, soprattutto per l’importante ruolo fondamentale che svolge nella nostra cultura» afferma Michelle McKinney Frymire, ceo di Cwt.

«Cwt crede che essere una buona impresa richieda non solo condurre affari in modo responsabile, ma anche promuovere i valori di impegno della comunità, filantropia, integrità e leadership tra tutti i dipendenti» ha affermato il Ceo di Cecp, Daryl Brewster. «Siamo onorati che si siano uniti a noi e continueremo a sostenerli nel loro processo di costruire valore sostenibile a lungo termine per tutti gli stakeholder condividendo questi importanti valori di cittadinanza d’impresa».