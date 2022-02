Sostegni ter, altri 200 milioni per il turismo

Prove tecniche di alleanza per un’offerta italiana più forte in casa come all’estero, con un occhio di riguardo per il trade. Intervista ad Aldo Sarnataro, direttore commerciale della compagnia aerea del Gruppo Alpitour , che racconta gli obiettivi e gli sviluppi futuri del feederaggio tra Neos Air ITA Airways ✈️✍️ @GaboSimmini