Sostegni bis, pressing di Neos, Air Dolomiti e Blue Panorama













Non esiste solo Alitalia, anzi. Serve più ossigeno – e al più presto – per le compagnie aeree private italiane. La richiesta al governo Draghi di Air Dolomiti, Blue Panorama Airlines e Neos si fa più pressante e insiste sull’imminente decreto Sostegni Bis che l’esecutivo si appresta a varare.

I tre vettori, infatti, in una nota comune, segnalano il perdurare della gravità dello stato di crisi e che nel prossimo decreto Sostegni bis ci sia spazio per il rifinanziamento dell’articolo 198 a favore delle tre compagnie del trasporto aereo pari ad almeno 150 milioni di euro.

Air Dolomiti, Blue Panorama Airlines e Neos lamentano che Ad oggi, su questo tema non vi è stato alcun incontro con il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, e si appellano al presidente del Consiglio, Mario Draghi, per un intervento “che sia rapido e tempestivo per il futuro del trasporto aereo italiano. Il sistema Italiano ha bisogno che tutte le aziende del comparto aereo siano sostenute vista la gravità della crisi”.

“Il trasporto aereo è uno dei comparti strategici messi maggiormente in ginocchio dalla pandemia” – sostengono i vettori – E oltre ad Alitalia in amministrazione straordinaria, le uniche tre compagnie con bandiera Italiana rimaste sono ancora protagoniste del settore “con un fatturato complessivo dell’indotto pari a 2 miliardi di euro, con circa 2.000 dipendenti diretti e 10.000 con l’indotto”.

I tre vettori prendono atto, infine, come il “governo abbia contribuito con risorse ingenti per garantire il futuro ad Alitalia, ma auspicano che non si verifichi una disparità di trattamento tra gli stessi lavoratori e le stesse imprese del medesimo settore del trasporto aereo, in particolare verso le categorie di tale comparto”.

Non c’è più tempo, quindi, per il trasporto aereo italiano – che già ha dovuto subire le forti ripercussioni delle crisi Air Italy e Norwegian Air – che non può rischiare di perdere altri attori fondamentali del settore. Così Joerg Eberhart, presidente di Air Dolomiti, Luca Patanè, presidente di Blue Panorama Airlines e Lupo Rattazzi, presidente di Neos chiedono al premier Mario Draghi, al governo e ai ministri competenti un supporto vigoroso e adeguato alla gravità della crisi.