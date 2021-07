Sostegni bis, 10 milioni in più per le città d’arte: plauso di Federalberghi Roma













Dieci preziosi milioni in più. Che l’industria ricettiva apprezza moltissimo. Federalberghi Roma esprime il suo sentito plauso all’approvazione in Commissione Bilancio della Camera dell’emendamento di Fratelli d’Italia, a prima firma Giorgia Meloni, che aumenta la dotazione del fondo del ministero del Turismo dedicato alle città d’arte. Un tesoretto che, se le modifiche al decreto Sostegni bis saranno validate in via definitiva dall’Aula, passerà da 50 a 60 milioni di euro.

Per il presidente degli albergatori della Capitale, Giuseppe Roscioli, «in questa fase di perdurante stallo per il nostro turismo, 10 milioni in più per Roma possono risultare decisivi per la ripresa di un settore economico fondamentale per la vita dell’intera città».

Lo scorso mese Federalberghi Roma aveva registrato una timida ripartenza con la riapertura della metà delle strutture: 600 su circa 1.200 presenti in città. «Premetto che il ritorno ai dati pre Covid non sarà possibile prima del 2024, visto che anche le compagnie aeree andranno a regime dal 2023. Per questa estate, complice anche Euro 2020, possiamo sperare di raggiungere un aumento di turisti dal 20 al 30%», aveva commentato Roscioli.