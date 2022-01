Sostegni ai parchi a tema, la soddisfazione di Leolandia













Soddisfazione espressa dai vertici di Leolandia, parco a tema ancora al 100% di proprietà italiana, in seguito alla norma inserita nell’ultimo Decreto sostegni che destina 20 milioni di euro al rifinanziamento del fondo per i parchi tematici.

Un provvedimento che dà il via libera ai progetti in corso per il 2022, a cominciare dall’apertura anticipata della stagione sabato 12 marzo, in vista della quale il parco ha già attivato una campagna di assunzioni che coinvolge più di 100 nuove figure professionali, in aggiunta a quelle già previste.

A tal proposito Giuseppe Ira, presidente di Leolandia commenta: «Ringrazio personalmente il ministro Gelmini che ha raccolto il nostro grido di dolore e con lei il ministro Garavaglia: mi auguro che questo sia il primo segnale concreto di un rinnovato approccio verso il nostro settore, che ha un ruolo centrale tanto nel sistema dell’offerta turistica nazionale, quanto nel tessuto economico e sociale. Ora ci aspettiamo che i fondi stanziati siano erogati presto e senza sperequazioni, e che i parchi siano esentati dai limiti comunitari per gli aiuti di Stato, proprio come le agenzie turistiche. Solo così potremo garantire una nuova stagione ricca di divertimento, allegria e spensieratezza per i nostri piccoli ospiti e le loro famiglie».

Di recente, tra l’altro, Leolandia ha investito 1 milione di euro a supporto della campagna di vaccinazione dei bambini, e intende tornare a giocare un ruolo di primo piano nell’industria dell’entertainment turistico.