Sos Travel lancia “Riscopri l’Europa a prezzi straordinari”

Sos Travel ha ideato la campagna Riscopri l’Europa a prezzi straordinari per rivolgersi alle agenzie di viaggi e comunicare la nuova programmazione autunno/inverno, con partenze garantite e sconti fino al 50%.

Il prodotto di punta dell’operatore torna in programmazione dopo il blocco dovuto alla chiusura delle frontiere. Una proposta per tentare la ripartenza in un periodo di transizione e convivenza con il coronavirus.

Da ottobre a marzo sono programmati tour in partenza garantita a Praga, Lisbona e mini tour del Portogallo, Berlino, Londra e l’Inghilterra del Sud, Cracovia e il mini tour della Polonia, Budapest.

Tra le date più richieste i viaggi last minute di ottobre, il ponte dell’Immacolata, Capodanno e San Valentino.

«Vogliamo cogliere i tiepidi segnali di ripresa per offrire alle agenzie un prodotto di sicuro interesse – dichiara Stefano Iannucci, direttore commerciale dell’operatore – I tour delle più belle città europee con guida in italiano, in un momento in cui tante altre destinazioni restano precluse ai viaggiatori internazionali».

Tra i plus di questa programmazione ci sono appunto: partenze garantite in piccoli gruppi, presenza della guida in italiano, assoluta sicurezza e attenzione alle normative anti contagio, un prezzo con risparmi fino al 50%.

«Abbiamo pensato anche a offerte speciali per i repeater e per gruppi ad hoc di amici o familiari, con possibilità di organizzare il tour su misura – conclude Iannucci – È il momento di tornare a viaggiare in Europa, a prezzi interessanti e in assoluta sicurezza”.

La campagna prevede la pubblicazione di video promozionali, l’invio di newsletter e l’incontro delle agenzie nelle principali città, tra cui Roma, Milano, Napoli e Catania.