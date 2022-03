Sorrento, l’ostello Seven Hostel riapre per la stagione 2022













Seven Hostel – l’ostello di Sorrento pensato per Millenial e Gen Z – riapre le sue porte per la nuova stagione. Un ostello internazionale per viaggiatori, giovani e provenienti da tutto il mondo, che offre ospitalità green, inclusività e sostenibilità.

Il Seven Hostel di Sorrento è un edificio su tre livelli, con ampia scelta di camere per tutte le esigenze e un piano di oltre 300 metri quadrati adibito a ospitare spazi comuni e servizi, come la reception, il bar e una sala eventi e meeting.

Le 12 camere private sono adatte a giovani coppie, famiglie e piccoli gruppi che cercano accessibilità e intimità. Le 12 camere condivise, invece, offrono dai sei ai 12 posti letto e sono perfette per gruppi più grandi o viaggiatori che vogliono socializzare e fare amicizia. Le altre opzioni di soggiorno includono anche una camera tripla privata e una quadrupla. Ognuna di queste camere è attrezzata con bagno privato, doccia, tv, aria condizionata e wifi gratuito.

Tra gli obiettivi dello staff del Seven Hostel, c’è quello di valorizzare il giovane viaggiatore come risorsa e come il protagonista del viaggio e della destinazione di Sorrento.