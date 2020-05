Soneva Resort, Shivdasani: «Le Maldive vanno riaperte al turismo»

Per destinazioni come le Maldive, la ripartenza deve essere prudenziale e graduale, ma è essenziale, vitale. Sono le parole usate da Sonu Shivdasani, ceo di Soneva Resort che interviene nel dibattito sulla riapertura delle destinazioni turistiche più famose nel mondo.

«Premesso che il 90% dell’attività economica delle Maldive è guidata dall’industria del turismo, che si svolge tutta su isole completamente separate da Malé, non credo che il Governo dovrebbe limitare la riapertura del turismo solo a jet privati negli aeroporti regionali. Dal momento che stiamo parlando di oltre 1.100 isole separate ed è qui che si genera la ricchezza turistica», afferma il ceo che continua suggerendo «di iniziare ad accogliere aerei più piccoli, come i jet privati, e piccoli aerei commerciali come gli A320 e i 737 che contengono circa 120 passeggeri. Un numero limitato di passeggeri può essere testato più facilmente per il Covid all’arrivo, rispetto alle centinaia e centinaia di persone che sbarcano su grandi aerei di Qatar Airways ed Etihad Airways, che servono entrambe le Maldive».

E bisogna fare presto perché il danno che la chiusura sta causando all’industria non è lineare, ma esponenziale. Al momento, la maggior parte dei resort ha chiuso, e molti hanno tagliato i costi, compresi i salari; ma i resort non stanno ancora fallendo.

«Questo perché le società di resort di solito hanno abbastanza risorse, denaro in banca e buona volontà con i loro creditori per assorbire uno shock importante, a patto che la crisi non duri troppo a lungo. I resort con conti bancari molto sani potrebbero anche riuscire a sopravvivere qualche mese senza turisti. Un resort in bancarotta non può pagare le fatture in sospeso, il che a sua volta minaccia di mandare in bancarotta i suoi fornitori. Ogni resort che fallisce, inoltre, licenziano centinaia di dipendenti, che non hanno soldi da spendere in negozi, ristoranti e caffè, che a loro volta ne soffrono. Per evitare che si verifichi un simile incidente – conclude Shivdasani – è fondamentale che il confine venga riaperto il prima possibile».

Tuttavia, secondo il numero uno di Soneva Resorts, molti maldiviani sono ormai senza lavoro e senza retribuzione. E sebbene il governo abbia annunciato il sostegno alle persone che hanno perso il lavoro.

questa pur encomiabile misura di sostegno importante e degna di nota, non può certo stimolare

molto l’economia in sé.

I veri motori della ricchezza alle Maldive sono le località turistiche, che attraggono milioni di turisti, che spendono molta valuta forte. Per stimolare l’economia locale che dipende in tutto e per tutto dal turismo, bisogna permettere ai turisti di tornare alle Maldive. Riaprire le frontiere in modo sicuro, con prove all’arrivo, è il modo migliore. E si può fare.