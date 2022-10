Sonders&Beach sigla un accordo con The Data Appeal

Sonders&Beach ha siglato una partnership con The Data Appeal Company per lo sviluppo di un tool dove si potrà verificare la percezione online di una destinazione, della ricettività e degli operatori turistici che vi operano per l’accoglienza turistica dal punto di vista dell’inclusione.

«Entrambe le nostre aziende sono da anni attente ai temi dell’inclusione sociale. Questo progetto è nato un anno fa da una semplice chiacchierata con Mirko Lalli in cui abbiamo deciso di mettere assieme le rispettive competenze: da un lato The Data Appeal Company, con il suo know how nella misurazione e l’analisi avanzata dei dati e dall’altro Sonders&Beach sui temi della sostenibilità sociale e l’inclusione nell’industria turistica», ha dichiarato Alessio Virgili, ceo di Sonders&Beach.

«Il nostro turismo ha bisogno di poter contare su servizi, strutture e mete realmente inclusivi e aperti, in linea con le priorità dei viaggiatori contemporanei. Per questo siamo molto soddisfatti di poter collaborare a un progetto tanto ambizioso quanto necessario: offrire la possibilità agli operatori e alle destinazioni di misurare e dimostrare attraverso i dati e l’intelligenza artificiale il proprio impegno nel costruire spazi ed esperienze inclusive nel vero senso del termine», conferma Mirko Lalli, ceo e founder di The Data Appeal Company e chief group digital strategy officer di Almawave.