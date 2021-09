Somnio, ecco lo yacht più grande del mondo













Varo previsto a metà 2024 per Somnio, lo yacht più grande al mondo – lungo 222 metri e con una stazza lorda di 33.500 tonnellate – e l’unico a prevedere una formula residenziale con 39 appartamenti ampi e prestigiosi, con concept e servizi esclusivi per i proprietari.

L’imbarcazione è in costruzione presso un cantiere norvegese di Vard Group, società controllata dall’italiana Fincantieri.

Eseguirà rotte sempre diverse intorno al mondo e segna il debutto di un nuovo stile di vita di ultra lusso, oggetto dell’attenzione di investitori che stanno valutando l’acquisto di una proprietà in mare.

Somnio sarà il primo “yacht liner” al mondo progettato per coniugare i vantaggi di un superyacht di proprietà e i servizi offerti dai migliori hotel del mondo. I proprietari degli appartamenti riceveranno assistenza medica a bordo e potranno vivere e viaggiare in sicurezza.

Per oltre 18 mesi, gli studi di architettura e design Winch Design e Tillberg Design hanno lavorato insieme per dare vita a questo progetto che promette di essere unico al mondo anche in materia di sostenibilità: Somnio sarà infatti alimentato da motori a basso impatto e dotato di attrezzature all’avanguardia che consentiranno a biologi e scienziati di condurre ricerche sull’ambiente marino e oceanico. Il superyacht ospiterà regolarmente a bordo esperti internazionali che, oltre ad analizzare i dati raccolti, condivideranno con i proprietari studi e aggiornamenti sulle principali sfide ambientali e filantropiche e le possibili soluzioni.

I 39 appartamenti saranno distribuiti su 6 ponti. Con un costo a partire da 9,5 milioni di euro, possono essere completamente personalizzati in base al gusto dei proprietari e a richiesta saranno dotati di facilities come cucina privata, palestra, biblioteca, aree living interne ed esterne e cabine armadio.

Il servizio concierge sarà a disposizione 24 ore su 24 per soddisfare qualsiasi richiesta a bordo e a terra.

A capo di questo progetto, che ha un costo stimato di costruzione, progettazione e allestimento di circa 500 milioni di euro, c’è il capitano e cofondatore Erik Bredhe che nel curriculum vanta un’esperienza alla guida del vascello a motore The World, l’unico progetto residenziale su mare realizzato ad oggi.

«The World ha riscosso un successo fenomenale: è arrivato il momento di portare quell’esperienza a un altro livello, applicandola alla comproprietà di superyacht – commenta Bredhe – È un onore lavorare con una eccellenza del settore come il Gruppo Fincantieri per trasformare questo progetto in realtà. Somnio sarà l’unico superyacht residenziale al mondo. Progettato con standard altissimi, offrirà ai proprietari la possibilità di condividere uno stile di vita unico grazie a un equipaggio attentamente selezionato e formato, un itinerario unico di destinazioni in tutto il mondo e naturalmente servizi ed esperienze che si addicono a uno yacht di questo livello».

I servizi a bordo includono una cantina con una selezione di 10.000 etichette e una tasting room dedicata, ampia scelta di ristoranti e bar, un beach club e la possibilità di praticare sport acquatici. Una lounge panoramica costruita nella prua della nave offrirà una vista spettacolare durante la navigazione e quando farà ingresso nei porti.

Somnio seguirà una rotta intorno al globo stabilita collettivamente dai proprietari. Tra tour del Mediterraneo, soste nei porti di grandi città come New York, crociere nei Mari del Sud e spedizioni in Antartide, sarà possibile conciliare la privacy e l’intimità del possesso di uno yacht privato e la possibilità di esplorare il mondo condividendo queste esperienze con amici e vicini di casa che condividono lo stesso stile di vita e gusto per l’avventura.

L’accesso alla vendita delle unità immobiliari avverrà su invito diretto o tramite referenze. Per garantire riservatezza, i nomi dei proprietari di Somnio non saranno rivelati.