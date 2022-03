Sommet Education lancia l’alta formazione per l’hospitality













Sommet Education presenta un portfolio di programmi di alta formazione (executive Programs) offerti dalle due istituzioni Les Roches Global Hospitality Education e Glion Institute of Higher Education per i professionisti del settore ospitalità.

Per i datori di lavoro, garantire la formazione dei dipendenti con un alto potenziale e guidarli verso posizioni di leadership è un fattore chiave per attirare e trattenere i talenti. Per i professionisti che hanno un’occupazione ma che sono desiderosi potenziare le competenze e accelerare la propria carriera, Sommet Education offre tre nuovi programmi: l’Executive Master in International Hotel Management di Les Roches, presso in campus di Marbella in Spagna; il nuovo Executive Mba in Global Hospitality Management di Les Roches, presso il campus di Crans-Montana e il nuovo Executive Master in Luxury Management & Guest Experience di Glion.

«La rapida evoluzione nel settore dell’ospitalità e l’elevata richiesta di qualifiche sono fattori che hanno ulteriormente confermato che il personale in generale, e anche i professionisti con una comprovata esperienza, devono costantemente sviluppare le loro competenze per crescere e avere successo professionalmente – ha detto Pierre Ihmle, chief academic officer di Sommet Education – Questi tre densi Executive Programs garantiscono ai professionisti un rapido ed efficiente ritorno sulla loro carriera e allo stesso tempo mantenere le loro attuali posizioni lavorative».

Questi programmi di apprendimento a distanza, della durata dai 9 ai 12 mesi, sono suddivisi in diversi moduli, che consentono ai partecipanti di studiare senza interrompere la carriera e bilanciare l’attività professionale con un apprendimento di qualità. I partecipanti avranno la possibilità di ampliare i propri orizzonti attraverso visite del campus, dietro le quinte di brand prestigiosi e operatori innovativi di destinazioni come Svizzera, Londra, Spagna e Dubai. Gli obiettivi chiave di questi programmi includono il networking e il legame con esperti e colleghi.

Gli Executive Programs sono tenuti da figure istituzionali delle facoltà, professionisti senior ed esperti riconosciuti nei diversi settori prescelti. Ricchi di contenuti aziendali e gestionali, tra cui finanza, strategia e sostenibilità, i programmi si concludono con un progetto “Capstone” riguardante il settore dell’ospitalità, che sfida i partecipanti a trovare soluzioni in un contesto reale.

I partecipanti potranno anche beneficiare di un coaching personalizzato da parte di una società di consulenza leader nella ricerca di dirigenti. Le sessioni saranno focalizzate sui singoli progetti e il branding.

Obiettivo è fornire competenze, conoscenze e rete necessarie per le posizioni più esigenti in un mercato mondiale dove il settore dell’ospitalità è in rapida evoluzione.