Solo vaccinati a bordo:

la scelta di Msc Crociere













Il percorso è segnato: per poter viaggiare liberamente diventa sempre più decisivo essere vaccinati contro il Covid-19. In concomitanza con le nuove misure sul super green pass adottate dal consiglio dei ministri italiano, Msc Crociere ha annunciato che tutti gli ospiti della stagione invernale, per poter salire a bordo di tutte le navi della flotta – dovranno essere vaccinati ed effettuare un test Covid-19 prima della data prevista per l’imbarco.

Le misure sono già entrate in vigore per tutti i viaggi invernali di Msc in altre regioni del Mondo e ora vengono estese anche alle crociere nel Mediterraneo a partire dal prossimo 4 dicembre, con i nuovi requisiti che interessano gli ospiti prenotati sulle navi Msc Grandiosa e Msc Fantasia.La stessa norma è già in vigore per le navi che operano in Nord Europa, Nord America, Sud America, Sud Africa e Medio Oriente.

Msc Grandiosa salpa da Barcellona per un itinerario di 7 notti a Marsiglia, Genova, Civitavecchia, Palermo e La Valletta prima di tornare al suo homeport spagnolo; mentre l’itinerario di 7 notti di Msc Fantasia invece prevedei seguenti scali: Genova, La Spezia, Napoli, Palma di Maiorca, Barcellona e Marsiglia.

Secondo la nota del Gruppo guidato da Gianni Onorato, gli ospiti sono considerati vaccinati “se hanno concluso il ciclo completo di vaccinazione Covid-19 almeno 14 giorni prima dell’inizio della loro partenza. Tutti gli ospiti dovranno inoltre sottoporsi a un test Covid-19 entro le 72 ore dalla partenza della nave”. La nuova norma – dalla quale sono esclusi gli ospiti di età inferiore ai 12 anni – si aggiunge alle misure di salute e sicurezza già esistenti introdotte da Msc Crociere nell’estate 2020.

«Il nostro protocollo di salute e sicurezza ha aperto la strada nel settore non solo perché siamo stati la prima grande compagnia di crociere a riprendere le operazioni internazionali, ma anche per la sua flessibilità nell’adattarsi all’evoluzione della pandemia a terra – sottolinea Gianni Onorato, ceo di Msc Crociere – Questo approccio ha rassicurato i nostri ospiti, il nostro equipaggio e le popolazioni delle località che visitiamo con le nostre navi. Abbiamo potuto verificare già lo scorso inverno durante i nostri viaggi nel Mediterraneo che, anche nel pieno di un nuovo picco della pandemia a terra, siamo in grado di adattare le nostre misure di salute e sicurezza a bordo in modo appropriato continuando a offrire il massimo livello di protezione ai nostri ospiti e all’equipaggio».

Per Onorato, inoltre, sebbene alcuni paesi in Europa stiano vedendo un sensibile aumento dei tassi di infezione «il nostro approccio in queste ultime settimane non cambia, e dimostra ancora una volta che la salute e la sicurezza è la nostra priorità per garantire il benessere dei passeggeri a bordo delle nostre navi e presso le comunità visitate».

Qualsiasi ospite che non sarà completamente vaccinato in tempo per la data di partenza, può scegliere di posticipare la sua vacanza in un momento successivo o richiedere un rimborso.