Sojern evolve la sua travel marketing platform

Un viaggio lungo due anni nei luoghi delle donne pastore in Italia, viaggiando dalle Alpi all’Aspromonte per incontrarle, raccontarle e dedicare anche un documentario, “In questo mondo”, a questo fenomeno...

Arriva sulle colline di Valdobbiadene l’appuntamento per osservare le stelle di inizio autunno sorseggiando un calice di bollicine. Il 30 settembre va in scena la serata-evento di Astrotour. Si potrà...

Anche il nostro pianeta ha il suo festival, e quest’anno sono attesi oltre 100 geoeventi in tutta Italia per celebrarlo, grazie alla Settimana del Pianeta Terra. Il festival scientifico, che...

Le Seychelles sono in festa. “Ripensare al Turismo e celebrare la cultura” è il tema scelto dalla destinazione per celebrare la quinta edizione dell’annuale Festival del Turismo, che per una...