Snowit Go!, il brand che organizza viaggi di gruppo sulla neve













Snowit ha lanciato Snowit GO!, brand che si occupa dei gruppi organizzati per viaggi a tema sport invernale, come sci, snowboard e snowkite.

La filosofia di Snowit Go! è “zero pensieri” per i partecipanti, solo tanta adrenalina e divertimento: la startup delle vacanze invernali si incarica di tutto il necessario per organizzare il viaggio, dall’hotel al transfer per arrivare a destinazione, dall’assicurazione allo skipass. Non mancheranno momenti conviviali come aperitivi, cene in baita o in hotel e aprés ski.

Sono disponibili vari tipi di pacchetti di diversa durata, da una settimana al singolo skiday, dedicati a temi differenti, come camp di sci per principianti, di snowboard freestyle, di ski freeride e con destinazione diversa, sia in Italia che all’estero.

In più sarà possibile personalizzare il proprio pacchetto con lezioni individuali e altri servizi ed esperienze su misura delle proprie esigenze.

Tra le proposte in agenda troviamo: Burton Mountain Mash a Madonna di Campiglio, dal 2 al 6 febbraio; weekend per sciatori principianti ad Aprica dall’11 al 13 marzo 2022; weekend per snowboarder principianti ad Aprica dal 25 al 27 marzo 2022; sciata in notturna ad Aprica il 12 marzo 2022.