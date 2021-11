Sncf, nuova lounge a Milano per i 10 anni dei treni AV Italia-Francia













Più di 6 milioni di clienti, 19.500 treni, 17 milioni di Km percorsi, e un risparmio di 1.400.000 tonnellate di CO2. Sono solo alcuni dei numeri di Sncf Voyages Italia, l’operatore che gestisce i Tgv Inoui tra la Francia e l’Italia, che ieri a Milano ha festeggiato 10 anni dall’avvio della propria offerta sulla tratta Milano-Torino-Parigi con il primo Tgv 9240 partito nel 2011, inaugurando un nuova lounge e spazio clienti alla Stazione Garibaldi di Milano.

Per celebrare l’anniversario, la compagnia ha anche lanciato una promozione che prevede biglietti a partire da 10 euro in seconda classe per scoprire la Francia dall’Italia. I biglietti saranno in vendita fino al 18 novembre 2021 sul sito Oui.sncf e nelle agenzie di viaggi Sncf autorizzate in Italia, e saranno validi per partenze dal 1º dicembre 2021 al 16 maggio 2022.

Tra le altre novità presentate, il recente rinnovo delle carrozze, pensate per offrire ai passeggeri un maggiore comfort, qualità dei sedili, spazio in 1° classe, prese elettriche in prima e seconda classe e una rete wifi che garantisce la connettività lungo tutto il percorso.

«Siamo molto felici di festeggiare insieme ai nostri clienti questo importante anniversario – commenta il direttore Europa e sviluppo internazionale di Sncf e presidente di Sncf Voyages Italia Jean-Baptiste Guenot – Personalmente sono molto orgoglioso del prodotto che in questi dieci anni siamo riusciti a proporre, e del fatto che abbiamo rappresentato un vero e proprio legame tra l’Italia e la Francia; il nostro obiettivo è di continuare ad offrire i nostri servizi ad alta velocità a prezzi accessibili, posizionandoci come un operatore della mobilità sostenibile. Scegliere il treno, infatti, significa emettere 50 volte meno emissioni di CO 2 rispetto al treno e 80 volte meno rispetto all’aereo».

Positive le previsioni anche per il futuro: «sono convinto che il mercato italiano si svilupperà sempre di più – continua Guenot – sia perché vedo che la voglia di viaggiare da parte di entrambe i Paesi c’è ed è forte, ma anche perché vediamo sempre più giovani scegliere il treno come mezzo sostenibile. Il numero di passeggeri registrato a fine estate ci ha sorpresi, superando addirittura i numeri del 2019. Oggi il 100% del nostro piano di trasporto è attivo e tutti i nostri treni circolano».

Ma la compagnia punta anche sul libello del servizio: Jean Francois Ancora, amministratore delegato di Sncf Voyages Italia, sottolinea che: «il wifi disponibile da inizio a fine percorso, bagni e carrozze rinnovate, così come il servizio ristorazione “Cafè Central” che offre menù con piatti francesi e italiani in stile Brasserie, mostrano il nostro sforzo costante di avvicinamento ai clienti; L’attenzione per il cliente e per la qualità rappresentano per noi valori irrinunciabili che desideriamo non solo confermare ma anche accrescere, grazie ai nostri treni completamente rinnovati per assicurare maggiore comfort e servizi. Anche lo spazio clienti appena inaugurato va nella direzione assicurare a tutti il “bon voyage” che è alla base della nostra promessa al cliente».