Sncf lancia il nuovo sito B2B dedicato alle agenzie













Sncf presenta il suo nuovo sistema di prenotazione B2B per le agenzie di viaggi europee (Francia esclusa): un modo per rafforzare la sua presenza nel settore dei viaggi d’affari e leisure offrendo nuove funzionalità specifiche.

Il nuovo sistema di prenotazione – attivo da lunedì 3 gennaio e disponibile all’indirizzo mytraintravel.com – permette alle agenzie di viaggi di proporre ai loro clienti l’intera gamma dell’azienda francese di trasporto ferroviario utilizzando nuove funzioni sviluppate per migliorare il processo di vendita e l’esperienza del cliente leisure, e per soddisfare al meglio le esigenze del mercato business.

Mytraintravel.com si presenta come uno strumento semplificato per le agenzie di viaggi leisure e business che racchiude utility e strumenti in un solo portale. (Sito multilingue / Registrazione immediata per i Piccoli Conti / Rimborsi e cambi online / Prenotazione per multisegmenti e tariffe associate / Possibilità di inserire i profili dei viaggiatori / Autologin e filtro IP / possibilità di utilizzare i codici Promo e BV / Garanzia G30 / Possibilità di creare sottoconti per i venditori delle agenzie / Fatture mensili e dettagli completi sugli ordini da sito).

Per i viaggi d’affari, inoltre, sono presenti funzionalità dedicate come: mappe, abbonamenti e tariffe associate; accesso alle tariffe FCE (= tariffe aziendali); mappe FID (frequent flyer); seat map disponibile in Première. Inoltre, il sistema prevede anche le risposte alle nuove aspettative delle aziende intemrini di sostenibilità con l’indicazione del bilancio di CO2 per ogni tratta.

Il passaggio dal vecchio sistema al nuovo avverrà in maniera fluida e senza variazioni per le agenzie che utilizzano l’attuale sito: dal 3 gennaio 2022, saranno automaticamente reindirizzate al nuovo sito, che manterrà lo stesso url.

Per molti anni, Sncf ha offerto alle agenzie europee l’accesso ai suoi servizi attraverso un sito web dedicato, inizialmente orientato più verso il mercato leisure. Con il contesto sanitario e l’evoluzione delle attività, la compagnia di trasporto ferroviario francese ha voluto rivedere il suo posizionamento e rafforzare la sua presenza tra i viaggiatori d’affari. Il team si affiderà ora a un attore riconosciuto nel mercato dei viaggi d’affari: Travel Planet.