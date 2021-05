Snav riparte dalle Eolie e regala un libro ai viaggiatori













Sabato 29 maggio è ripartito il collegamento veloce di Snav da Napoli Mergellina per le isole Eolie, con partenze ogni venerdì, sabato e domenica nel mese di giugno, tutti i giorni nei mesi di luglio, agosto e settembre.

Con l’easy boarding si può salire direttamente a bordo mostrando il biglietto dallo smartphone, così da evitare assembramenti nelle aree di imbarco.

Le unità veloci Snav garantiscono i più alti standard di sicurezza e sanificazione degli ambienti con sistemi riconosciuti dal ministero della Salute.

«Grazie alla campagna vaccinale per rendere le Eolie Covid Free e alle nostre misure di prevenzione, questo patrimonio dell’Unesco riparte all’insegna della massima sicurezza e flessibilità – spiega Giuseppe Langella, amministratore delegato Snav – Con la formula Zero Pensieri, la compagnia consente di cambiare i piani di viaggio fino a 48 ore dalla partenza, con rimborso totale in caso di cancellazione».

La ripresa dei collegamenti per le Eolie coincide con l’avvio di una partnership con Graus Edizioni: la Snav omaggerà i propri clienti di un libro della casa editrice partenopea per rendere più piacevole la permanenza a bordo e la vacanza sull’isola prescelta. Snav e Graus Edizioni stanno lavorando al lancio di una biblioteca viaggiante, la “Biblioteca del Mare”, progetto che verrà esteso anche sulle tratte del Golfo di Napoli e che sarà avviato nella seconda metà di giugno 2021.