Snav riparte anche in Croazia













Riprende dal 26 giugno il collegamento marittimo giornaliero Snav tra Ancona e Spalato. La Croazia può riaprire le porte ai turisti italiani, con le nuove misure anti Covid, che consentono il libero ingresso ai vaccinati o con tampone antigenico o molecolare negativo e grazie alla diffusa campagna vaccinale in corso, soprattutto degli operatori del turismo.

«La Croazia è una destinazione strategica nel nostro calendario operativo e abbiamo seguito costantemente l’evolversi della pandemia per assicurare ai nostri ospiti una ripartenza confortevole e in piena sicurezza, grazie alle misure di prevenzione e sanificazione degli ambienti certificate dal Ministero della Salute», ha dichiarato Giuseppe Langella, amministratore delegato della società.

Snav opererà con il Cruise Ferry Corse, che ospita fino a 1.400 passeggeri (sistemazione in cabina o in poltrona) e 500 veicoli tra auto, moto e camper. Partenze da Ancona lunedì, mercoledì, venerdì e sabato. Partenze da Spalato martedì, giovedì, sabato e domenica.

Durante la navigazione sarà possibile gustare specialità italiane e internazionali al ristorante à la carte o consumare un pasto veloce al self service oppure, ancora, scegliere la pizza.

I servizi Snav da/per la Croazia, come quelli da Napoli per le isole Eolie e Pontine beneficiano della formula “Zero Pensieri” che consente ai clienti la massima flessibilità nel cambiare i piani di viaggio, con rimborso totale in caso di cancellazione fino a 48 ore dalla partenza.

Grazie alla promozione Super Promo Croazia 50%, disponibile per tutte le prenotazioni effettuate entro il 10/07/2021, ogni 2 adulti o 1 adulto+1 bambino (da 4 a 11 anni), la compagnia applica il 50% di sconto sul costo passeggeri e veicoli escluso supplementi e diritti.