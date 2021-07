Snav riattiva i collegamenti tra Napoli e le Isole Pontine













È ripreso sabato 3 luglio il collegamento veloce Snav tra Napoli e le isole Pontine, ovvero Ponza e Ventotene.

Novità di quest’anno, il cambio del molo di partenza da Napoli. Infatti ogni venerdì, sabato e domenica, da luglio a settembre, Snav partirà dal Molo Beverello, anziché da Mergellina, con stopover a Ischia-Casamicciola.

Inoltre, le procedure di imbarco saranno più veloci grazie al sistema di check in veloce “Easy Boarding”, tramite cui si potrà salire direttamente a bordo mostrando il biglietto dallo smartphone, così da evitare assembramenti nelle aree di imbarco.

Altre novità riguardano le tariffe speciali per andata e ritorno in giornata, e la formula Zero Pensieri, che consente di cambiare i piani di viaggio fino a 48 ore dalla partenza, con rimborso totale in caso di cancellazione.

«Le isole di Ponza e Ventotene si affermano come una delle mete più ambite per il divertimento estivo – afferma Giuseppe Langella, amministratore delegato della società – l’ottima risposta del mercato delle prime partenze, ci fa ben sperare in un rapido sold-out anche per i prossimi weekend».