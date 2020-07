Snav raddoppia per Ischia e lancia l’app

Snav raddoppia le corse verso Ischia a partire dal 10 luglio. La compagnia aggiunge alla sua normale programmazione 4 corse dirette nel weekend, ampliando così l’offerta delle partenze in più fasce orarie.

Gli orari delle nuove corse da Napoli Beverello per Ischia (Casamicciola) sono 09.20, 11.30, 13.30 e 17.10 mentre da Ischia (Casamicciola) a Napoli Molo Beverello sono 10.30, 12.30, 15.15 e 18.30. L’ultima corsa da Napoli e l’ultima da Ischia passano via Procida.

È pronta e disponibile l’app Snav, che consentirà di acquistare sempre e ovunque il biglietto per tutte le destinazioni servite dalla compagnia direttamente con lo smartphone, evitando così le code in biglietteria.

Per prenotare con l’app basta scaricarla dagli store di Android o di Apple, consultare gli orari, pianificare e acquistare il biglietto per le destinazioni scelte pagando in modo sicuro con la carta di credito o Paypal e andare direttamente a bordo.