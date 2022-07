Snav raddoppia le partenze per la Croazia dal 6 agosto













Dal 6 agosto al 3 settembre, Snav potenzia i collegamenti sulla rotta Ancona-Spalato, visto l’ottimo andamento delle prenotazioni e sulla scia del consenso che la Croazia sta riscuotendo nell’estate 2022 sul mercato turistico. Raddoppiate quindi le partenze dall’Italia per la destinazione e viceversa.

Il numero di arrivi in Croazia si sta avvicinando a quello degli anni pre pandemia, ed è una delle destinazioni più richieste in Europa.

«Abbiamo deciso di ampliare il numero di corse nel periodo dal prossimo 6 agosto e fino al 3 settembre cercando di favorire tutti i target che utilizzano il nostro cruise ferry – commenta Giuseppe Langella, amministratore di Snav spa – Avremo sia le partenze diurne tanto amate dai giovani per raggiungere o rientrare da località come Pag e Novalja, sia le partenze con orario notturno molto apprezzate dai nostri clienti che proseguono per fantastici tour in barca verso le Isole Incoronate o la splendida Lussino, solo per citarne qualcuna».

A bordo del cruise ferry Snav, i passeggeri possono imbarcare auto, moto e camper. La nave è dotata di servizi di bordo come ristorante, self service, snack bar e area shopping. «Siamo molto attenti alle segnalazioni che ci forniscono i passeggeri e devo complimentarmi con il nostro equipaggio per le ottime recensioni ricevute aggiunge Langella – La nostra prerogativa è quella di rendere la permanenza a bordo sempre più confortevole».

Per le prenotazioni sulla tratta Ancona/Spalato/Ancona così come su tutti gli altri collegamenti nel Mediterraneo come Isole Eolie, Isole Pontine, Golfo di Napoli, la compagnia di navigazione propone la formula Zero Pensieri che prevede la cancellazione con rimborso del 100% fino a 48 ore prima della partenza per consentire ai passeggeri di prenotare con la massima tutela e tranquillità.