Snav e museo Mann di Napoli, sconti per i fruitori

“L’arte ti fa viaggiare con Snav” e “Al Mann si arriva in aliscafo”. Ecco i due claim della comunicazione congiunta della compagnia di navigazione e del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, promossa in occasione della mostra “Thalassa. Meraviglie sommerse dal Mediterraneo”.

La promozione biunivoca, che durerà per tutto il 2020, sarà trasmessa, grazie a uno spot condiviso e realizzato dalla Mann tv sui circuiti on board della Snav e all’interno del sistema video del museo. Oggetto della comunicazione, la scontistica integrata che sarà messa in campo dall’azienda e dall’istituto culturale partenopeo.

Snav, infatti, riserverà a tutti i visitatori del Mann (in possesso di biglietto emesso 30 giorni prima del viaggio), ai titolari di abbonamento OpenMann e ai dipendenti del museo lo sconto del 10% su tutte le tratte (eccetto l’A/R Napoli-Capri).

Mann, da parte sua, applicherà lo sconto di cinque euro per l’acquisto di un biglietto intero del museo a tutti i clienti Snav (la scadenza sarà un mese dalla fine del viaggio), ai dipendenti della compagnia (amministrativi e marittimi), ai titolari di Ischia/Procida resident card e Ischia/Procida business card.