Snav attiva le rotte estive













È partito il 25 maggio il primo collegamento estivo di Snav, da Ancona a Spalato. Le due città sull’Adriatico saranno collegate tre volte alla settimana fino ad ottobre con partenze da Ancona alle ore 19.30 il lunedì, mercoledì, venerdì e da Spalato alle ore 19.30 il martedì, giovedì e domenica. A luglio e agosto è prevista una partenza supplementare il sabato sia da Ancona che da Spalato. A bordo del cruise ferry Snav i passeggeri possono imbarcare auto, moto e camper. La nave è dotata di servizi di bordo: ristorante, self service, snack bar, area shopping.

Da sabato 28 maggio partiranno anche da Napoli Mergellina i collegamenti per le Eolie con partenza giornaliera alle ore 14.30 verso Stromboli, Panarea, Salina S.M., Vulcano e Lipari e rientro dalle isole con partenze mattutine ed arrivo a Napoli Mergellina entro le ore 14.

Da giovedì 2 giugno inizieranno invece i collegamenti da Napoli e Ischia Casamicciola per le isole Pontine con partenze nei week end fino al 11 settembre.

Inoltre è previsto dal 2 giugno il raddoppio dei collegamenti nel Golfo di Napoli con le isole di Procida e Ischia Casamicciola.

Snav lancia anche la promo Happyday dedicata alle partenze per la Croazia e per le Isole Eolie con un’offerta 2×1 e veicolo gratis. La promozione è cumulabile con Voucher Snav e la formula Zero Pensieri che prevede la cancellazione con rimborso del 100% fino a 48 ore prima della partenza per consentire ai passeggeri di prenotare con la massima tutela e tranquillità.