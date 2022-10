Snav apre le prenotazioni per l’estate 2023

Il booking Snav per l’estate 2023 è aperto. Nelle agenzie di viaggi e sul sito della compagnia è già possibile acquistare i biglietti per tutte le linee servite dai mezzi veloci e dai traghetti Snav, sia per i collegamenti Ancona-Spalato fra Italia e Croazia che per le tratte Napoli-isole Eolie, Napoli-isole Pontine e per i collegamenti veloci per le isole del Golfo di Napoli.

Anche per l’estate 2023, la compagnia di navigazione offre la possibilità di prenotare con grande anticipo e con la massima serenità con la possibilità di annullare la prenotazione fino a 30 giorni dalla data di partenza con il rimborso del 100% del prezzo, esclusi i diritti.

Durante il Ttg Travel Experience, Snav è al Pad C3 stand 075-089 per svelare le novità per la prossima stagione. Alcune di queste sono dedicate agli agenti di viaggi, con un piano di incentivazioni e regimi commissionali. Il trade rappresenta per la compagnia un canale privilegiato.

Intanto, per quanto riguarda l’estate appena trascorsa, si è trattato per Snav di una stagione di grande ripresa dopo due anni condizionati dalla pandemia e dall’aumento dei carburanti. I numeri si sono avvicinati ai livelli del 2019. Le linee sulle quali viaggiano le unità della flotta hanno registrato un ottimo load factor, in particolare sulle tratte per Ischia-Casamicciola e Procida per quanto riguarda il Golfo di Napoli. Lo stesso può dirsi per le Eolie e le Pontine e per le vendite sulla Croazia, destinazione che ha risposto bene fino alle ultime partenze di ottobre.

Per la prossima estate saranno attivi i collegamenti stagionali: Ancona-Spalato con nave traghetto da maggio a ottobre; Napoli-Eolie con unità veloce da maggio a settembre; Napoli-Ventotene/Ponza con unità veloce da giugno a settembre.