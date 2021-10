Snav apre le prenotazioni 2022 per la Croazia













Si è chiusa da poco la stagione estiva, che ha portato a una crescita sostenuta di clienti da/per la Croazia. E Snav ha già riaperto le vendite del servizio Ancona- Spalato e viceversa per il 2022.

La compagnia riprenderà il servizio a partire da aprile 2022, mantenendo la formula “Zero Pensieri”, che consente ai clienti la massima flessibilità nel cambiare i propri piani di viaggio, con rimborso totale in caso di cancellazione fino a 48 ore dalla partenza.

Snav opererà con un cruise ferry che può ospitare fino a 2.200 passeggeri con sistemazione in cabina o in poltrona e 500 veicoli tra auto, moto, camper e rotabili,

Da adesso al 31 ottobre 2021, i clienti possono usufruire di una tariffa speciale – la Super Promo Croazia 2022 – che consente uno sconto del 50% per 2 adulti o 1 adulto + 1 bambino (da 4 a 11 anni) esclusi supplementi e diritti.

Le prenotazioni potranno essere effettuate presso le agenzie di viaggi o tramite la compagnia.

«I positivi trend del mercato e l’apprezzamento della nostra clientela, ci hanno spinti a riaprire le vendite 2022 per la Croazia, anticipando il primo viaggio all’11 aprile, per consentire ai nostri clienti di organizzare le proprie vacanze verso questa splendida destinazione in anticipo e a prezzi vantaggiosi, sempre in sicurezza e con la massima flessibilità», dice l’amministratore delegato Giuseppe Langella.