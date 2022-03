Snav a Bmt lancia incentivi per le agenzie di viaggi













È una Bmt Special Edition per Snav, che in occasione della Borsa Mediterranea del Turismo in programma a Napoli dal 18 al 20 marzo – padiglione 6 stand 6034-6035 – lancia nuovi incentivi riservati sia alle agenzie di viaggi che ai clienti che si registreranno sui canali social Snav utilizzando l’apposito Qr code.

Le agenzie di viaggi che si registreranno entro il 27 marzo avranno diritto a una over commission di due punti percentuali sulle prenotazioni effettuate fra il 1° aprile e il 31 maggio 2022.

Il network 2022 dei collegamenti della compagnia, official partner di Procida Capitale 2022, prevede partenze da Napoli per le isole Eolie, isole Pontine, Capri, Sorrento, Castellammare di Stabia, Ischia, Procida e per la Croazia da Ancona per Spalato in traghetto con partenze giornaliere dal 25 maggio.

Alla Borsa Mediterranea del Turismo Snav riproporrà la formula “Zero Pensieri” valida su tutti i collegamenti, con la quale è garantita ai clienti la possibilità di cancellare la prenotazione con rimborso del 100% fino a 48 ore prima della partenza.

Altra promo è “2 x 1”, che la compagnia lancia in occasione della Festa del Papà disponibile su tutti canali di vendita inclusa le agenzie di viaggi.