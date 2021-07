Smy Hotels apre il primo cinque stelle ad Alghero













Si chiama Smy Carlos V Alghero il primo hotel 5 stelle di Smy Hotels. La nuova struttura entra a far parte del portfolio della catena alberghiera spagnola. Dopo il primo hotel della catena in Portogallo – lo Smy Lisboa, che aprirà il 1° agosto – il gruppo creato da Ovidio Andrés, fondatore anche di Logitravel, prosegue nella sua politica di espansione e aumenta l’offerta alberghiera in Italia, con sette strutture nella penisola di cui due in Sardegna (l’altra è Smy Sighientu Thalasso & Spa di Marina di Capitana, aperta la scorsa settimana).

Lo Smy Carlos V Alghero è un complesso turistico fronte mare sulla costa nord occidentale della Sardegna, a pochi minuti da Alghero, in una posizione che domina l’area di Capo Caccia. Dispone di 177 camere di diversa tipologia, palestra, ristorante à la carte vista mare, due piscine (una con acqua di mare) e della spa Aquada con piscina idroterapica, bagno turco, sauna, e molte altre proposte.

Smy Hotels sta ultimando il piano di ampliamento per aggiungere ulteriori 13 unità entro l’anno, portando la disponibilità totale a 190 camere. Previste anche opere di miglioramento degli spazi esterni, della piscina principale e della spa.

La società con sede a Maiorca sta anche trattando l’ingresso di nuove strutture che saranno annunciate a breve, incluso destinazioni chiave come Roma.

«L’Italia oggi offre molte opportunità per noi che vogliamo crescere e affermarci come operatori specializzati nella gestione, senza hotel di proprietà – commenta Ovidio Andrés, fondatore di Smy Hotels – Siamo certi che nel breve termine continueremo ad aumentare la nostra offerta in Italia e, naturalmente, in altri paesi chiave del Mediterraneo e isole».

La società sta valutando località di forte richiamo turistico come Tenerife.