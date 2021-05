Smeralda Holding riqualifica gli hotel e investe in lifestyle e ambiente













Smeralda Holding procede nel piano di investimenti quinquennale di 120 milioni di euro, pilastro della strategia di sviluppo dell’offerta turistica avviata dal Gruppo nel 2017. L’obiettivo punta infatti alla diversificazione dell’offerta e al design degli asset: dalla riqualificazione degli hotel a una più ampia proposta della ristorazione, dal wellness all’incremento delle attività sportive e per le famiglie, fino al rafforzamento della sostenibilità.

Gli investimenti previsti per il 2021 ammontano a 15,3 milioni di euro e vedranno, entro maggio, ultimato il completamento della terza fase di restyling dell’hotel Cala di Volpe, che sotto la guida di architetti come Bruno Moinard e Claire Bétaille dello studio di architettura 4BI & Associés e Dordoni Architetti si presenterà per la stagione 2021 con una serie di innovazioni.

DESTAGIONALIZZARE. Commenta Mario Ferraro, ceo di Smeralda Holding: «Famiglie, bambini, sport, wellness, avranno progressivamente un’offerta di servizi dedicata in un contesto sempre più sostenibile, cosa che ci consentirà nel tempo di sviluppare programmi anche non prettamente estivi. In questo periodo di incertezza pensiamo che il piano industriale debba procedere con ancora maggiore determinazione proprio per contrastare e superare la percezione negativa determinata dalla pandemia».

Gli interventi al Cala di Volpe hanno interessato ulteriori 7 camere, i corridoi e di tutti i ristoranti dell’hotel, nonché la creazione di un nuovo spazio gourmet dedicato al nuovo ristorante Beefbar e la realizzazione del soft refurbishment di 12 camere. Arriva anche una nuova categoria di room e suite nell’ala vecchia, la realizzazione di una nuova palestra con relativo dehor e la creazione di una nuova sala trattamenti all’interno della Shiseido Spa dell’hotel. Anche l’Hotel Cervo sarà rinnovato nelle aree comuni.

I MILLENIAL E LA GEN Z. Tra il 2021 e il 2023 il gruppo completerà il piano di investimenti quinquennale (altri 60 milioni di euro) con la conclusione delle ristrutturazioni dell’Hotel Cervo, del Pitrizza, del Romazzino, e con il progetto di valorizzazione e riconversione del Cervo Tennis Club in un hotel lifestyle di 40 camere, una selezione di ristoranti brandizzati e spazi retail e che sarà rivolto alla clientela più giovane, dai Millennial alla Generazione Z.

PLASTIC FREE. Il Gruppo Smeralda Holding, inoltre, ha avviato un percorso dedicato alla sostenibilità con la realizzazione di una serie di iniziative volte alla valorizzazione degli spazi verdi con la creazione di percorsi naturalistici, all’adozione di una politica plastic free all’interno degli hotel, e ad azioni e pratiche relative a una gestione strategica dei rifiuti, dell’acqua, dell’energia e della mobilità, fino alla sottoscrizione di un accordo con la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi per definire un Piano di Sostenibilità volto a ridurre l’impatto ambientale delle attività del Gruppo nei prossimi cinque anni.