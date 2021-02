Smeralda Holding riavvia il progetto Language Academy













Smeralda Holding per il territorio è il programma di iniziative gratuite per la formazione, il lavoro, lo sport, il tempo libero e la salvaguardia dell’ambiente, attraverso il quale Smeralda Holding, la società controllata da Qatar Holding, individua e promuove progetti per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Tra le numerose iniziative di “Smeralda Holding per il Territorio”, i corsi di lingua gratuiti per i residenti di Arzachena e Olbia della Smeralda Language Academy.

Dal 15 febbraio 2021, la Smeralda Language Academy è pronta nuovamente ad accogliere gli allievi nelle sue aule virtuali, residenti nei comuni di Arzachena e di Olbia con una nuova e più ricca offerta didattica.

Ricominciano dunque i corsi di inglese online per adulti e bambini dalla II° alla V° delle scuola primaria. I corsi, della durata di 20 ore, in modalità e-learning, saranno suddivisi per livelli (da principiante ad avanzato) sulla base della conoscenza linguistica di partenza dei partecipanti.

Questa edizione è dedicata sia ai a chi ha partecipato ai corsi che si sono svolti tra novembre e dicembre 2020 e che potrà avanzare nell’apprendimento dell’inglese, sia a nuovi partecipanti che manifestino il proprio interesse a usufruire dell’opportunità, per un massimo di 50 nuovi iscritti.

Ma la novità di quest’anno è l’attivazione dell’insegnamento del tedesco, in modo da rispondere alle numerose richieste arrivate.