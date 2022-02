Smart working in nave per Ticketcrociere













Smart working sì, ma fronte mare. Ticketcrociere, l’agenzia di viaggi specializzata nella vendita online di crociere, trasferisce per l’intero mese di febbraio i propri uffici a bordo di Msc Grandiosa.

Agenti commerciali, amministrativi e tecnici sviluppatori vivranno quindi per un mese a bordo dell’unità della flotta Msc, usufruendo di tutte le tecnologie di bordo per lavorare da remoto. Le postazioni lavorative possono essere allestite nelle aree che ognuno ritiene più congeniali: dallo Sky Lounge panoramico al ponte 18 ai tavoli a bordo piscina. Imprescindibile per lo smartworking, la connessione veloce, sempre disponibile in tutti gli spazi di bordo al wifi satellitare, così da permettere agli agenti di gestire booking, richieste di preventivi e prenotazioni via mail.

Questa esperienza permette al team di Ticketcrociere anche di testare in prima persona il prodotto che l’azienda propone al cliente, raccogliendo dal vivo feedback e opinioni dei crocieristi. Previste anche attività di team building, formazione e aggiornamento, nonché numerose occasioni di sport e relax: dalla palestra prima di prepararsi per la cena, all’ ampia offerta di intrattenimento di bordo serale.

Dal punto di vista sanitario, i protocolli delle crociere creano una sorta di bolla, all’interno della quale si è costantemente monitorati e tracciati, ma che allo stesso tempo consente di seguire le attività che si preferiscono in piena libertà.

«La scelta di Ticketcrociere non ci sorprende, perché la nave è il luogo ideale per organizzare attività in smart working dove tutto è a portata di mano – sottolinea Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere – Non tutti sanno che, oltre ai ponti piscina e alle altre aree per il divertimento e lo svago, la nave è dotata di numerosi spazi che possono essere utilizzati come veri e propri uffici e sale meeting di ogni dimensione. Una volta terminata la giornata lavorativa, quindi, a bordo è possibile passare immediatamente in modalità “tempo libero”, semplicemente con un cambio di abito. Si può scegliere tra un tuffo in piscina, la musica dal vivo, il centro benessere, una partita nel campo sportivo polifunzionale o altre attività ludiche come il simulatore di Formula 1, il bowling, un po’ di jogging guardando il tramonto, il cinema 4d, veri e propri spettacoli al teatro, una via per lo shopping oltre ai numerosi lounge bar in cui prendere l’aperitivo prima di cenare in uno degli 11 ristoranti di bordo».

Entusiasta dell’esperienza Matteo Lorusso, direttore generale di Ticketcrociere, che dichiara: «Il booking è ripartito con decisione nelle ultime settimane e stiamo raccontando le crociere in diretta da Msc Grandiosa ai nostri clienti; un progetto che sta dando risultati al di sopra delle aspettative, realizzato grazie alla collaborazione e al supporto di Msc Crociere. Si respira un’aria di grande ottimismo sulla nave, tutti i servizi sono operativi e, nonostante i ritmi intensi di lavoro, c’è anche il tempo per divertirsi. A bordo, tra l’altro, si vende meglio: riusciamo a trasferire in tempo reale le emozioni dell’esperienza di viaggio che stiamo vivendo».

Fino al termine della stagione invernale, le crociere settimanali della nave, in partenza dall’homeport di Genova, fanno tappa a Civitavecchia, Palermo, La Valletta (Malta), Barcellona e Marsiglia.