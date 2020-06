Smart Week, così Voihotels porta il lavoro in vacanza

Conciliare lavoro e vacanza. È l’obiettivo di Smart Week, il nuovo pacchetto proposto da Voihotels che comprende una settimana in un resort in formula speciale, per chi vorrà coniugare le esigenze lavorative al desiderio di un viaggio.

La catena alberghiera del Gruppo Alpitour intende offrire una soluzione ibrida, per una nuova concezione di work life balance. La proposta è pensata per aziende e privati, ed è particolarmente adatta anche alle famiglie che devono sempre destreggiarsi fra molteplici impegni per ritagliare del tempo da passare insieme. I pacchetti sono acquistabili direttamente da Voihotels, oppure tramite i singoli brand di tour operating del Gruppo torinese, sia online che in agenzia di viaggi.

Questo nuovo progetto prenderà avvio al Voi Arenella Resort, struttura a 4 stelle situata in Sicilia, direttamente sul mare e poco distante da Siracusa e dalle rinomate bellezze di Noto, Modica, Agrigento e Ortigia. Adatto agli smart worker di nuova generazione, da fine giugno offrirà un pacchetto di servizi utili allo svolgimento delle attività lavorative quotidiane, come la connessione ad alta velocità in camera, la possibilità di usufruire del pocket lunch delivery, l’utilizzo gratuito di scanner e stampanti, il servizio di consegna e ritiro documenti e pacchi, coffee corner e camere disposte in aree particolarmente riservate per favorire concentrazione e garantire una maggiore tranquillità.

Il Voi Arenella Resort è solo il primo hotel coinvolto in questa iniziativa, ma la volontà di Voihotels è di ampliare progressivamente l’offerta in funzione delle prenotazioni. La prima settimana sarà quella del 27 giugno – che segna appunto la vera e propria ripartenza della catena alberghiera – e per questa occasione il Gruppo Alpitour ha deciso di mettere a disposizione dei propri dipendenti un’offerta ad hoc per incentivare la prenotazione di Smart Week.