Slovenia, primi Nft per le città di Portorose e Pirano













Su impulso della Slovenia, l’Ente del turismo di Portorose ha lanciato il suo primo Nft (non fungible token) improntato sulla destinazione. La campagna promozionale legata all’operazione è attiva in sette mercati differenti con l’obiettivo di promuovere l’area della costa slovena nei periodi di spalla.

Si tratta della stessa Slovenia, di Italia, Austria, Germania, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, con l’obiettivo per l’Ente di rafforzare l’appeal delle destinazione in più aree geografiche.

La Slovenia è stata il primo Paese a lanciare il proprio Nft nell’autunno dello scorso anno, con l’Ente sloveno per il turismo che ha seguito l’esempio ad aprile con il suo I feel Slovenia Nft.

Il direttore dell’Ente per il turismo di Portorose, Aleksander Valentin, ha commentato: «Il nostro elemento di innovazione di quest’anno è rappresentato dalle tecnologie di ultima generazione, insieme alla tradizionale e un po’ giocosa campagna promozionale. In questo modo, apriamo le porte del metaverso e si intercetta un nuovo mercato anche per le nuove generazioni».

L’Ente turistico di Portorose ha lanciato i primi Nft per le destinazioni Portorose e Pirano in collaborazione con l’agenzia digitale April 8: i token rappresentano l’aspetto prettamente digitale della comunicazione della campagna promozionale di quest’anno.

La rappresentazione grafica scelta per la campagna è Srečka (“Fortunata” in italiano), una simpatica capra istriana di cui gli utenti si innamoreranno e che richiama alla mente una vita senza stress, come risultato di una piacevole visita alla destinazione.

I nuovi Nft a tema della destinazione si ottengono grazie a un principio di fedeltà: un utente può ottenere fino a tre token da tre collezioni diverse se svolge un determinato compito. Il primo compito consiste nel partecipare a un gioco a premi; il secondo nell’iscriversi alle e-news della destinazione e il terzo nel pubblicare delle stories con lo sticker di Srečka sul proprio profilo Instagram, taggando la destinazione @portorozpiran.

Chi completerà tutti e tre i compiti e raccoglierà tre Nft riceverà anche uno speciale token Golden Goat contenente un premio, svelato solo nel corso della celebrazione del reveal il prossimo 31 agosto. Per ciascuna delle tre collezioni i gettoni Nft disponibili sono 100, per un totale quindi di 400 Nft unici, compresi quelli del Golden Goat.