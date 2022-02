Slovenia, Lubiana incoronata miglior destinazione europea 2022













Dopo esser stata inclusa da Lonely Planet tra le Best Destination 2022, la Slovenia ottiene un nuovo riconoscimento, e vede Lubiana premiata come European Best Destination 2022. Oltre mezzo milione i viaggiatori di 182 Paesi che hanno votato per le più di 400 destinazioni in gara, ma Lubiana si è affermata anche per aver adottato da anni una politica green, safe e inclusiva che la vede tra le destinazioni più avanzate non solo in Europa ma nel mondo.

La città slovena, si rivolge ad un turismo interessato a cultura, arte, ed intrattenimento.

Ma Lubiana è considerata anche una capitale green a tutti gli effetti: prima tra le città europee ad avere optato per un centro storico interamente pedonale, ha adottato già da anni una strategia di sviluppo turistico eco-sostenibile, con la creazione di ampie aree verdi e introduzione di servizi di bike-sharing e di trasporto elettrico.