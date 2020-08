Slovenia destination partner di UlisseFest 2020

Anche quest’anno la Slovenia è destination partner ufficiale di UlisseFest 2020 – La Festa del viaggio di Rimini. Un momento perfetto per presentare una destinazione di prossimità la cui offerta punta su natura e attività outdoor con una ricchissima gamma di prodotti collaterali tra cui centri termali, cultura ed enogastronomia.

«Nonostante il periodo complesso per il comparto turistico, siamo sicuri che Rimini resti una piazza importante per poter promuovere una destinazione come la Slovenia», afferma Aljoša Ota, direttore dell’Ente sloveno per il turismo in Italia.

«Una meta vicina e con un’offerta varia di alto livello adatta ad ogni tipo di target, dai giovani in cerca di avventure sportive nel cuore della natura alle coppie amanti di cultura e gastronomia, fino alle famiglie in cerca di relax nei numerosi centri termali rinomati in tutta Europa».

La capitale, Lubiana, è tra le più verdi d’Europa e la nazione si prepara a festeggiare il 2021 come Anno della Gastronomia, grazie anche all’arrivo della Guida Michelin che lo scorso giugno ha finalmente rivelato i primi sei ristoranti sloveni stellati.