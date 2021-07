Slot al 50%, il trasporto aereo litiga sulle regole europee













Iata contraria e Aci Europe favorevole: le associazioni del trasporto aereo marciano separate rispetto alla decisione della Commissione europea di fissare la soglia di utilizzo degli slot invernali al 50%. L’associazione internazionale delle linee aeree ha infatti sottolineato come Bruxelles abbia “ignorato i suggerimenti presentati dagli Stati membri e dai rappresentanti dell’industria aerea, che avevano richiesto una soglia molto più bassa”.

La decisione della Commissione europea prevede che da novembre 2021 ad aprile 2022 le compagnie aeree che operano negli aeroporti regolamentati dalle bande orarie dovranno utilizzare almeno la metà di ogni singola serie di bande detenute. L’Ue ha inoltre sospeso

le operazioni interne previste dalla norma sulla “forza maggiore” che prevedeva di non utilizzare la regola degli slot in caso di circostanze eccezionali legate alla pandemia in atto.

Durissimo l’attacco del ceo di Iata, Willie Walsh: «La Commissione ha dimostrato di prendere decisioni fuori dalla realtà. Il settore aereo sta ancora affrontando la peggiore crisi della sua storia e l’Ue non ha prestato ascolto all’industria turistica e ai molti Stati membri che hanno sollecitato una soluzione più flessibile».

Aci Europe, che invece rappresenta gli operatori aeroportuali del vecchio continente, ha accolto con favore la decisione: “è un primo passo verso il ripristino delle norme sull’utilizzo delle bande orarie quando il traffico aereo inizia a riprendersi”, sottolinea la nota dell’associazione. «Il trasporto aereo, messo in ginocchio dalla pandemia, può e deve ora abbracciare e costruire nuovi modelli per la ripresa – ha detto Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe – Se il ritorno ai livelli dei passeggeri del 2019 rimane lontano, la nostra nuova normalità si avvicina con livelli crescenti di stabilità, grazie alle vaccinazioni, ai certificazioni, ai protocolli e ai test. Ciò significa è corretto iniziare un graduale ritorno alle regole di utilizzo degli slot».

Per Jankovec la soglia degli slot per il periodo invernale sarebbe potuta essere stabilità anche a un livello più alto, «ma la soluzione adottata è un primo passo verso un un ulteriore aumento per la stagione estiva 2022 e un previsto ritorno alla regola di utilizzo 80/20 nell’inverno del prossimo anno».