Slitta il debutto di Explora I, commissioni extra agli adv

Il marchio di viaggi lifestyle di lusso Explora Journeys annuncia una nuova data per il debutto della sua prima nave Explora I, il cui viaggio inaugurale partirà ora da Southampton, nel Regno Unito, il 17 luglio 2023, e non più alla fine di maggio.

«Fin dal primo giorno, la nostra visione e il nostro scopo sono stati quelli di creare un’esperienza di viaggio e oceanica come nessun altro – ha dichiarato il ceo di Explora Journeys Michael Ungerer – Per raggiungere questo obiettivo, stiamo lavorando con uno dei costruttori di navi e super yacht più importanti al mondo. Tuttavia, vista la difficile situazione che il mondo deve affrontare oggi, comprese le complicazioni della catena di approvvigionamento globale, abbiamo dovuto prendere una difficile decisione, concordata con Fincantieri, di aggiornare il programma di entrata in servizio della nostra nave. Il tempo aggiuntivo in cantiere e in mare prima del viaggio inaugurale sarà utilizzato per garantire che Explora I possa esprimere al meglio la promessa del nostro brand, senza scendere a compromessi su qualità e lusso»

Agenti di viaggi e clienti sono già stati aggiornati sulle nuove date del viaggio inaugurale. Agli ospiti è stato offerto un rimborso completo e l’intero valore della prenotazione come Fjc (Future Journey Credit).

Le agenzie di viaggi e i consulenti riceveranno l’intero valore della commissione già pagata sulla prenotazione originale e un’ulteriore commissione sul Fjc che verrà utilizzato. Il rimborso per gli ospiti e la gestione delle commissioni dei consulenti di viaggi rispecchiano gli standard che Explora Journeys ha stabilito quando ha lanciato il brand nel giugno 2021.