SkyUp lancia la stagione estiva verso trenta Paesi con 107 rotte

L'offerta turistica della Grecia per tutto l'anno, con una varietà di proposte anche per i city break ad Atene e Salonicco.

Voglia di tornare a viaggiare e voglia di farlo anche per un city break. Ecco quindi qualche spunto per scegliere cosa fare ad #atene e a #salonicco concedendosi qualche giorno di vacanza…

#ViaggiOff | Limoni secchi, sciroppo di datteri, riso basmati, coriandolo... ecco alcuni ingredienti top per preparare il Machboos di pollo, uno dei piatti più amati e cucinati negli Emirati Arabi.Oggi per #cookandgo abbiamo aperto la box di Micatuca per prepararlo, in onore di Expo 2020 Dubai sotto i riflettori

#ViaggiOff | In viaggio senza passaporto né valigie dal divano di casa, ma rigorosamente live: ecco Safar con Carla , i tour virtuali nati al tempo del lockdown ma pensati per tutti coloro che intendono immergersi per un’ora e mezza in una città lontana, ideati e realizzati da Carla Diamanti - Travel Coach , che abbiamo intervistato, con la collaborazione di guide locali e Il Leone Verde Edizioni

An error occurred while parsing your RSS feed. Check that it's a valid XML file.