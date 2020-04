SkyUp Airlines, l’elenco dei voli per il rimpatrio dei cittadini ucraini

Tal Aviation Italy, gsa di SkyUp per l’Italia, annuncia che la compagnia opererà voli speciali commerciali per consentire agli ucraini e agli stranieri con permesso di soggiorno permanente o temporaneo in Ucraina di tornare a casa dall’estero.

Gli stranieri che soggiornano in Ucraina possono utilizzare questi voli per tornare nei loro paesi di cittadinanza. Sono in programma venti voli speciali in diverse direzioni. Il loro numero può variare in base allo sviluppo della situazione con la pandemia di coronavirus.

Nello specifico, a partire dal 27 aprile, sono previsti i seguenti voli:

28.04.2020 – Stoccolma, Napoli

30.04.2020 – Larnaca

01.05.2020 – Dusseldorf

02.05.2020 – Parigi, Lisbona, Zurigo

04.05.2020 – Francoforte, Milano, Taraz

06.05.2020 – Alicante, Oslo, Goa

07.05.2020 – Male, Colombo

08.05.2020 – Praga, Tel Aviv, Colombo

10.05.2020 – Delhi, Francoforte

Per le agenzie è possibile effettuare le prenotazioni sul portale B2B di SkyUp previa registrazione da richiedere a Tal Aviation Italy.

L’orario e le destinazioni dei voli speciali sono coordinati con gli organi statali dell’Ucraina, le ambasciate e i servizi consolari dell’Ucraina all’estero. Tutti i voli sono operati da e per l’aeroporto di Boryspil. Non sono previsti trasferimenti dall’aeroporto in Ucraina.

I passeggeri che desiderano utilizzare voli speciali per tornare in Ucraina dovranno firmare un documento di consenso per un autoisolamento o osservazione obbligatoria di 14 giorni in istituti specializzati.

I passeggeri che scelgono l’autoisolamento nelle proprie case dovranno scaricare l’applicazione mobile Diy vdoma (Act at home) per un ulteriore monitoraggio della loro conformità alle condizioni di autoisolamento da parte degli enti statali autorizzati.

L’imbarco è possibile solo con un documento firmato. Durante il controllo in aeroporto, all’arrivo in Ucraina, le guardie di frontiera verificheranno l’installazione dell’applicazione mobile Act at Home per quei passeggeri che hanno scelto l’autoisolamento nelle loro case.

Tutti gli aeromobili che effettuano voli speciali sono dotati di uno speciale kit universale di precauzione in caso di sospetti casi di malattie trasmissibili a bordo in conformità con i requisiti e le raccomandazioni della Iata e dell’Easa per l’organizzazione e l’implementazione del trasporto aereo nel contesto del Covid- 19.

I piloti e l’equipaggio di cabina sono dotati di dispositivi di protezione individuale quali maschere / respiratori, guanti, occhiali, disinfettanti e tute protettive in conformità con un certo livello di rischi esistenti per la vita e la salute nei punti di destinazione.

Durante il volo, i membri dell’equipaggio useranno una toilette separata a prua dell’aeromobile e non lasceranno l’aeromobile nella zona di quarantena. L’autoisolamento obbligatorio per i membri dell’equipaggio non è previsto.

Dopo ogni volo, la disinfezione viene effettuata a bordo. Dopo aver completato tutte le procedure necessarie e la successiva ventilazione di 4 ore, verrà eseguita una pulizia generale.