SkyUp Airlines, arrivano le nuove rotte dall’Ucraina all’Italia

Dopo lo stop della compagnia Ernest Airlines, Tal Aviation Italy – gsa per l’Italia di SkyUp Airlines – annuncia che la compagnia ha aperto le vendite di biglietti per nuove destinazioni in Italia.

Alle rotte sulle 6 città precedentemente aperte (Napoli, Torino, Catania, Pisa, Rimini e Bari), si uniranno le città di Lamezia Terme, Bergamo, Bologna e Roma. I nuovi voli saranno operati non solo dalla capitale dell’Ucraina, Kiev, ma anche da Odessa, Kharkiv, Leopoli.

Da Kiev si parte per Lamezia Terme (mercoledì e sabato), per Bergamo (lunedì, mercoledì e sabato), per Bologna (martedì, giovedì e domenica), per Roma (martedì, giovedì e domenica);

Odessa-Lamezia Terme è in programma il mercoledì; Charkiv-Lamezia Terme il lunedì.

Le partenze da Leopoli per Bergamo saranno lunedì e venerdì; per Napoli martedì e venerdì; per Roma martedì, giovedì e domenica.