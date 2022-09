Skytrax incorona Qatar Airways per la 7ª volta

Qatar Airways è stata nuovamente nominata compagnia aerea dell’anno dall’organizzazione internazionale di rating del trasporto aereo Skytrax, per una settima volta senza precedenti. Il vettore qatariota ha ottenuto il premio nel 2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 e 2022.

Durante l’evento tenutosi a Londra, Qatar Airways si è aggiudicata anche altri tre riconoscimenti, tra cui migliore business class, miglior lounge dining in business class e migliore compagnia aerea del Medio Oriente.

Nella top twenty Skytrax, su oltre 350 compagnie, al secondo e terzo posto troviamo Singapore Airlines (in testa anche nel ranking dedicato al cabin staff) ed Emirates (in vetta, inoltre, nella sezione classe economy); a seguire All Nippon, Qantas, Japan, Turkish, Air France, Korean Air e Swiss.

Undicesimo posto ricoperto poi da British Airways, che alle spalle vede Etihad, China Southern, Hainan, Lufthansa, Cathay Pacific, Klm, Eva Air, Virgin Atlantic e Vistara. Tra le compagnie italiane Air Dolomiti e Ita riescono a posizionarsi solo al 97° e 98° posto.

L’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: «Essere nominata migliore compagnia aerea del mondo è sempre stato uno dei principali obiettivi sin dalla nascita di Qatar Airways, ma vincerlo per la settima volta e ottenere altri tre premi è una testimonianza di tutto l’impegno e il lavoro dei nostri incredibili dipendenti. La loro continua dedizione è volta a garantire ai nostri passeggeri la migliore esperienza possibile quando volano con noi. Vincere questi premi nello stesso anno in cui celebriamo il nostro 25° anniversario è ancora più gratificante e voglio ringraziare sinceramente tutti i viaggiatori che ci hanno scelti».

Edward Plaisted di Skytrax ha dichiarato: «Ricevere il premio World’s Best Airline 2022 è un grande riconoscimento degli elevati standard di Qatar Airways e premia l’impegno e la dedizione di ogni membro dello staff della compagnia aerea per soddisfare i clienti. Qatar Airways è stata la più grande compagnia aerea ad aver volato costantemente durante la pandemia, con un network che non è mai sceso sotto le 30 destinazioni, e questa determinazione è stata chiaramente riconosciuta dai viaggiatori».

Quanto alla World’s Best Long Haul Low Cost Airlines questa la top five: Scoot, Jetstar Airways, Air Canada rouge, Level e AirAsiaX.