SkyTeam, torna Back to Lots: a Igea Marina il 17 e 18 settembre

SkyTeam torna in campo anche in Italia e lo fa a Igea Marina con il noto Back to Lots, per incontrare, dopo due anni complicati, i partner leisure e business nel fine settimana del 17 e 18 settembre. Si tratta dell’edizione che segna l’undicesimo anno di una manifestazione nata quasi per caso e che oggi conta invece una vera e propria organizzazione a livello nazionale.

I rappresentanti delle 18 compagnie aeree dell’alleanza saranno in gran parte presenti; quest’anno ci saranno nuovamente anche manager internazionali che interverranno e che magari giocheranno insieme in quello che si annuncia essere il miglior Lots di sempre.

Le squadre partecipanti portano i nomi di Cisalpina, Gattinoni, Aci Blueteam, Volagratis, Alpitour, Bcd Travel, Uvet, Easymarket, Lol, Tour 2000,Trip.com, Lastminute.com, Top Travel Team e Viaggiovani.it.